Дамаск, 3 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Удар коалиции США по позициям правительственных войск Сирии в Дэйр-эз-Зоре был нанесен преднамеренно. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил президент Сирии Башар Асад.

Deita.ru Башар Асад

«Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая связана с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потерпела поражение во многих районах Сирии, и американцы стремились подорвать положение сирийской армии, — говорит глава государства. — Вот почему они атаковали ее в Дейр-эз-Зоре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2016 г. официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что самолёты международной коалиции, возглавляемой США, нанесли 4 авиаудара по позициям армии Сирии в районе города Дейр-эз-Зор.

По уточнённым данным, в результате авианалёта ВВС США погибли более 80 человек, еще около 100 получили ранения. Также было уничтожено одиннадцать единиц военной техники армии Сирии.