Воронеж, 3 ноября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. 90 единиц коммунальной техники вышли на дороги Воронежа для уборки городских улиц от последствий первого серьезного снегопада, прошедшего ночью и утром 3 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии. Как пояснили в администрации города, снегопад начался около 03:00 и продолжался около семи часов.

Константин Горбатов. Русский город под снегом

Коммунальщики приступили к уборке снега еще ночью, на дороги вышло 90 единиц техники. Улицы обработали песко-соляной смесью — всего было израсходовано 1533 тонн. Днем работы по уборке улиц продолжатся.

Администрация города просит воронежцев с пониманием отнестись к возможному временному ухудшению дорожных условий, выбирать скоростной режим и манеру вождения в соответствии с ними и, по возможности, особенно в ночное время, отказаться от парковки в правых полосах магистралей, чтобы не мешать работе спецтехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодняшний снегопад привел к ухудшению дорожной обстановки в Воронеже — с утра фиксировались восьми‑ и семибалльные заторы, выросло число аварий.

Сейчас обстановка на дорогах областного центра нормализовалась. По данным сервиса Яндекс-пробки, уровень заторов составляет три балла. Пробки остаются на Плехановской, где проезд затруднен из-за аварий, на участке проспекта Труда и Ленинского проспекта.

В ближайшие сутки неблагоприятные погодные условия сохранятся: синоптики обещают снег и мокрый снег, температура днем не поднимется выше двух градусов выше нуля, ночью — от нуля до минус трех.