Боровичи, Новгородская область, 3 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Боровичском районе Новгородской области суд обязал совет депутатов сельского поселения принять решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуре региона, ведомство установило, что двое депутатов Волокского сельского поселения Виктор Алексеев и Сергей Яковлев представили неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

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«При представлении сведений о доходах за 2015 год Алексеев и Яковлев не указали, что являются учредителями ООО «Агро-Волок» и ООО «Крестьянское хозяйство Яковлев С.А.» соответственно, и в дальнейшем в 30-дневный срок не представили уточнённых сведений», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура потребовала лишить полномочий депутатов досрочно, но совет депутатов отказал прокурору в удовлетворении его представления. В итоге принять решение о досрочном прекращении полномочий депутатов муниципальный представительный орган обязал Боровичский районный суд.

Сейчас полномочия депутатов Виктора Алексеева и Сергея Яковлева прекращены.

Напомним, что ранее в Новгородской области из-за несвоевременно поданных отчётов о доходах за 2015 год или неполных сведениях в них были досрочно лишены полномочий ещё девять депутатов. Однако один из них — депутат Сушанского сельского поселения (Боровичский район) Виктор Бабурин — оспорил решение своих коллег в суде. Боровичский районный суд признал незаконным лишение его полномочий, так как комиссия по проверке достоверности сведений о доходах была создана в районном совете депутатов в день лишения полномочий депутата Бабурина.