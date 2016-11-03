Москва, 3 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. После анонимного сообщения о готовящихся взрывах в Москве эвакуировали две школы и три детских сада, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Речь идёт о школе на улице Алексея Дикого и о детских садах и школе на Союзном проспекте. Стоит отметить, что анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступают в экстренные службы Москвы регулярно.

Так, накануне, 2 ноября, поступило сообщение, что в здании МИА «Россия сегодня» заложена взрывчатка. Звонила неизвестная женщина, и информация не подтвердилась.