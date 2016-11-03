Таллин, 3 ноября, 2016, 11:27 — ИА Регнум.



PublicDomainPictures Уборка снега

Городские коммунальные службы столицы Эстонии были готовы заранее к непогоде и с ночи 3 ноября работают по уборке улиц от снега в круглосуточном режиме и в полном составе. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 ноября, сообщили в таллинской мэрии со ссылкой на вице-мэра Калле Кландорфа. Задействованы все 73 единицы снегоуборочной техники и 31 бригада в количестве 70 работников. Основное внимание уделяется общегородским трассам, затем наступит очередь и для внутриквартальных дорог. Продолжающийся снегопад не вызвал серьезных проблем у городских служб, отметили в мэрии.

Отмечается, что финансирование работ по очистке города от снега происходит в полном объеме, соответствующие средства были запланированы заранее. Средств достаточно на уборку, транспортировку и утилизацию снега. Толщина снежного покрова в Таллине достигает 10 см.

На Эстонию ночью 3 ноября обрушился циклон, принесший с собой шквалистый вечер и многочисленные осадки в виде снега. Снегопад длится без перерыва второй день. Снегопад вызвал многочисленные аварии, в одной из них в Пярнумаа (западная Эстония) погиб 75-летний гражданин Италии, чья машина не была оборудована зимней резиной. В социальных сетях страны полно свидетельств о длинных очередях в автомастерские для замены авторезины. Синоптики прогнозируют завершение осадков 4 ноября и заметное падение температуры до — 14 градусов.