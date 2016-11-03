Москва, 3 ноября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Москве будут развивать контроль за местами зимней рыбалки при помощи беспилотников. Как заявил начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов, для патрулирования выделено 19 квадрокоптеров, которые способны передать картинку он-лайн с воздуха, сообщается на официальном портал мэра и правительства Москвы.

IgorShubin Зимняя рыбалка

«Радиус обзора одного летательного аппарата будет достигать 4 000 квадратных метров. С его помощью можно будет точнее определить местонахождение человека, которому необходима помощь», — уточнил Денисов.

С помощью дронов будет осуществлен поиск заблудившихся в лесу людей.

Напомним, в 2015 году пресс-служба административно-технического надзора Московской области сообщила, что с помощью беспилотников будут следить за сжиганием мусора на территории Подмосковья.

Кроме того, с 2016 года выявлять места незаконных мусорных свалок с помощью беспилотников начали и на территории ТиНАО начали. Как заявил глава Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Семенов квадрокоптеры будут патрулировать территории дважды в неделю.