Калининград, 3 ноября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Мэрия Калининграда запретила проведение так называемого «Русского марша», запланированного завтра, 4 ноября, в День народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил инициатор акции Александр Оршулевич.

Стоп-кадр видеоролика на youtube.com Русский марш в Калининграде, испещрённый символами свастики

«Не согласовали ни одну площадку из заявленных и ни в какое время, — сказал националист. — Никаких противозаконных собраний мы также не планируем. Обжалуем в суде и, возможно, перенесём марш на другую дату».

В прошлые годы подобная националистическая акция собирала не более 30 человек.

В свою очередь начальник отдела аналитики, мониторинга и по связям с общественностью мэрии Калининграда Владимир Абрамов уточнил корреспонденту ИА REGNUM, что горадминистрация предложила организаторам акции парк Южный, поскольку это единственное место в Калининграде, где разрешены разного рода акции и шествия.

«Они нам должны были прислать новую заявку с указанием этого места, а мы — рассмотреть в установленный по закону срок. Но сегодня — 3 ноября, новой заявки нет, и понятно, что мероприятие не состоится», — подытожил Абрамов.

ИА REGNUM дополняет, что проведение Русского марша в Калининграде анонсировал т.н. «Балтийский авангард русского сопротивления» (БАРС), лидером которого является выпускник философского отделения Балтийского федерального университета им. Канта Оршулевич.

Общественное движение выступает за переименование Калининграда в Кёнигсберг (минувшим летом БАРС инициировал соответствующую петицию в интернете), а Оршулевич несколько лет назад осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Месяц назад прокуратура вынесла Оршулевичу официальное предостережение «о недопустимости нарушения закона». Поводом послужили высказывания в репортаже телеканала «Россия», в частности, об «очевидном цивилизационном преимуществе Пруссии перед Советским Союзом». Прокуратура расценила заявления калининградца как возможное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, потребовав от гражданина не нарушать действующее законодательство под угрозой применения ст. 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ»).

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что завтра, в День народного единства, запланировано шествие калининградцев к мемориальному комплексу 1200 воинам-гвардейцам, погибшим при штурме Кёнигсберга. После митинга все желающие могут посетить Центральный парк культуры и отдыха, где состоится праздничный концерт «С Россией в сердце навсегда!».