Красногорск, 3 ноября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Сохранение прежних объемов жилищного строительства в Московской области возможно при кардинальном — в полтора раза — снижении стоимости метра. Об этом 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель компании «ИРН-Консалтинг» Татьяна Калюжнова. Она отметила, что только сокращение ввода жилой недвижимости позволит сбалансировать объем предложения и уровень спроса, что удержит цены от обвала.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки Подмосковья

«Сохранение рекордных объемов строительства в Подмосковье реально только при условии снижения стоимости кв. м в полтора раза — до 50—55 тысяч руб. в среднем. Что вряд ли возможно, учитывая и без того невысокую маржу подмосковных застройщиков», — подчеркнула Калюжнова.

«Куда-то деть» квадратные метры региональное правительство хочет из-за их избыточного по сравнению с уровнем спроса количества: по данным властей на конец лета, на 450 000 квартир в продаже приходилось только 165 000 ДДУ. Такой перекос чреват остановкой строек из-за недостатка покупателей и, соответственно, новой волной обманутых дольщиков, опасается правительство Подмосковья.

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Эксперт отметила, что региональные власти пытаются решить накопившийся дисбаланс. В частности, стали планомерно ограничивать объемы строительства, повышать требования к качеству проектов в плане их обеспечения социальной инфраструктурой и рабочими местами, ограничивать высотность и плотность застройки, а также возможность перевода сельскохозяйственных земель под строительство многоэтажных домов.

«Все эти меры привели к тому, что в 2015 году объем одобренных областным градсоветом проектов жилой застройки упал на 60% относительно 2014 года», — добавила Калюжнова.

Этой же цели — сокращению объемов ввода жилья — служит запланированное на 2017 год введение налога на непроданные в сданных домах квартиры. А также анонсированная на днях госпрограмма «Жилище» на 2017−2027 годы. Программа предполагает, что общий объём жилищного строительства в Московской области сократится на 30%. В последние годы в регионе ежегодно сдавалось в среднем 10 млн кв. м жилья, однако с 2017 г. данный показатель не должен превышать 7,5 млн кв. м.

«В 2015 году стала активно развиваться Москва, где появились проекты по сопоставимым с Подмосковьем ценам. В этом контексте прежние объемы строительства в Московской области потеряли актуальность с точки зрения экономической выгоды для застройщиков. Рынок отреагировал на это уменьшением строительной активности: выход новых проектов в 2015—2016 гг. сократился примерно на 25% относительно 2012−2014 годов. В 2017—2018 гг. показатель, по-видимому, потеряет еще 30% по сравнению с 2015—2016 гг. То есть обновленная госпрограмма «Жилище» вполне адекватно отражает рыночные тренды», — говорит Татьяна Калюжнова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты уже обращали внимание на то, что новые новостройки выходят на продажу по ценам ниже рынка, объем предложения продолжает расти, особенно копятся уже построенные, но еще не проданные новостройки, а на вторичном рынке сложно что-либо продать без существенного дисконта. Также в течение ближайшего года продолжит еще больше дешеветь ипотека А как следствие этого рекомендовали не торопиться с покупкой жилья.

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