Ереван, 3 ноября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Меморандум о взаимопонимании по купле-продаже и транзиту газа парафирован в Тегеране Национальной компанией по экспорту газа Ирана и армянским ЗАО «Энергоимпэкс».

Предварительное подписание документа состоялось в рамках состоявшегося 31 октября-1 ноября визита в Иран армянской делегации, возглавляемой заместителем министра энергоинсфраструктур и природных ресурсов, сообщили ИА REGNUM пресс-службе министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.

Уточняется, что в ближайшее время меморандум в установленном порядке будет представлен на подписание.

Также сообщается, что в рамках визита члены армянской делегации встретились с замминистра нефти Ирана, директором Национальной газовой компании Хамидом Араги и и.о. исполнительного директора Национальной компании по экспорту газа ИРИ Али Амирани, обсудив вопросы сотрудничества между двумя странами в газовой сфере и перспективы расширения регионального взаимодействия, в частности, транзита газа через Армению в третьи страны.

Делегация также провела встречи с замминистра энергетики Ирана Х. Фаллахатиани и его советником Х.Хайери. Ключевым вопросом встреч стало увеличение объемов взаимопотоков электроэнергии с учетом возможностей расширения регионального взаимодействия.

Собеседники затронули вопрос увеличения взаимопотоков между Арменией, Ираном и Грузией в рамках пропускной способности нынешних линий электропередачи, а также регионального сотрудничества в формате Иран-Армения-Грузия-Россия после запуска новых инфраструктур.

Армянская делегация посетила компанию «Мапна», которая намерена инвестировать в строительство ветряных электростанций в Армении. На первом этапе речь идет о станциях общей мощностью 50 МВт.

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На встрече с представителями иранской компании «Санир», являющейся генподрядчиком строительства третьей ЛЭП Иран-Армения, были затронуты вопросы строительства данной высоковольтной линии электропередачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2016 года Иран заключил базовое соглашение с Грузией по поставке газа через территорию Армении. Договор был подписан между грузинской газовой компанией GIEC и Национальной газовой компанией Ирана в Тегеране и рассчитан на 4 месяца. Тогда также сообщалось, что Иран планирует провести пробный экспорт газа в Грузию через Армению в течение ближайших нескольких месяцев.

Транзит газа в Грузию через Армению будет осуществляться через новую организацию, которую должны создать стороны. Именно с этой целью правительство Армении приняло решение о создании ЗАО «Энергоимпекс», которое и займется вопросами, связанными с расширением импорта природного газа из Ирана.

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26 июля после встречи с министром энергетики и природных ресурсов Армении Левоном Йоляном министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что к концу 2018 году объемы поставляемого в настоящее время в Армению природного газа увеличатся втрое, достигнув с 1 млн куб. м ежедневно до 3 млн.

В 2004 году правительство Армении инициировало строительство газопровода «Иран — Армения» с целью расширения ресурсной базы поставок природного газа в страну и создания второго технологического входа в республику. Газопровод протяженностью 113 км был открыт в 2007 году. Его мощность составляет 2,3 миллиарда кубометров в год. Сейчас Иран поставляет в Армению ежегодно около 370 млн кубометров. В начале января 2016 года директор Национальной компании по экспорту газа министерства нефти Ирана Али Реза Камели заявил, что ИРИ и Грузия достигли предварительной договоренности по вопросу экспорта иранского газа в Грузию через территорию Армении. Камели заявил, что планируется ежегодно экспортировать в Грузию до 500 млн кубометров. Как тогда отметил Камели, договоренность является долгосрочной.

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