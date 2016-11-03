Черкесск, 3 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. На Северном Кавказе ситуация по СПИДу значительно лучше, чем в других округах России. Так, если число ВИЧ-инфицированных граждан в среднем по России составляет около 1% населения страны, то в СКФО этот показатель почти в 10 раз ниже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

По информации Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в Северо-Кавказскоом федеральном округе на 1 января 2015 года был зарегистрирован 9 971 человек, инфицированный вирусом. Общее количество больных СПИДом в округе составляло 340 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На этом относительно благополучном в масштабах всей России фоне регионы СКФО также расположены неравномерно. Так, хуже всего обстоят дела с ситуацией с ВИЧ в Северной Осетии, где доля ВИЧ-инфицированных от общего числа жителей региона составляет 0,175%. Немного отстают от нее Чечня и Ингушетия — с показателем 0,171%. Далее регионы располагаются следующим образом: Кабардино-Балкария — 0,086%, Дагестан — 0,082%, Ставропольский край — 0,070%.

Наименьшая доля инфицированных по отношению к общему числу жителей зарегистрирована в Карачаево-Черкесии — 0,064%. На 1 января прошлого года был зарегистрирован 301 ВИЧ-инфицированный, из них девять детей. Количество больных СПИДом составляет девять человек, детей среди них нет.

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Несмотря на относительно благополучную по сравнению с другими регионами СКФО ситуацию, есть в республике и жертвы этой опасной болезни. Так, число умерших инфицированных жителей Карачаево-Черкесии составляет 54 человека, из них один ребенок, еще восемь смертей зафиксированы в группе лиц, которые были больны СПИДом.

Учитывая серьезность ситуации по стране в целом, субъектам России на профилактику и лечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С из федерального бюджета выделены денежные средства. Соответствующий документ подписан накануне премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает официальный портал правительства РФ.

Из общей суммы в 2,28 млрд рублей Северный Кавказ получит не так много, видимо исходя из общей ситуации с заболеваемостью СПИДом в округе — около 27 млн рублей.

Больше всего средств на борьбу с ВИЧ достанется Чечне — 6,3 млн рублей и Северной Осетии —6,2 млн рублей. Дагестану выделено 5,1 млн рублей, Ставрополью — 4,9 млн рублей, Ингушетии — 2,4 млн рублей, Кабардино-Балкарии — 1,5 млн рублей. Меньше всего досталось Карачаево-Черкесии — 1,1 млн рублей.