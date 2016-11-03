Москва, 3 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Закон, предполагающий уголовное наказание за склонение спортсменов к использованию допинга, приняла Госдума во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября. В последнее время российские спортсмены оказываются в центре многочисленных допинговых скандалов. Десятки российских атлетов, в том числе призеры Олимпийских игр последних лет, заподозрены в употреблении запрещенных препаратов. Это наносит значительный ущерб репутации всего российского спорта, отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Россия станет примером для всего мира

Важность закона для спорта знают все, отметил депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он напомнил про атаку на спортсменов перед Олимпийскими играми. «Надо сказать, что о проблемах с употреблением допинга в нашей стране было известно», — сказал парламентарий. С принятием закона Россия может стать в этом вопросе примером для всего мира, считает депутат, российский закон может стать модельным законом для многих стран.

Принятие закона — важнейший шаг в борьбе с допингом и думаю, что это подчеркивает, что нашей госполитикой является нетерпимое отношение к допингу, отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). «Это сигнал тем, кто в России считает, что в спорте высших достижений невозможно добиваться результатов без допинга. Вся наша история говорит, что наши чистые спортсмены добивались успехов, Игры в Рио это показали», — говорит он.

Правительству в самый короткий срок нужно утвердить список запрещенных препаратов, добавил Жуков.

Тренер не всегда виноват

В чем может быть виноват тренер? «У меня не было случая, чтобы тренер склонял к допингу спортсмену», — заявил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). «за всех тренеров я не могу отвечать», — добавил он. «Никогда тренер не будет склонять спортсмена к допингу, мне такого не снилось даже, надо избирательно подойти к тренеру, медперсоналу, порой спортсмены сами, не предупреждая никого, принимают запрещенные препараты», — отметил он.

Наказание

Склонение спортсмена к использованию субстанций или методов, запрещенных в спорте, тренером, спортивным врачом предлагается карать штрафом до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — до трех лет.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо двух или более спортсменов, либо с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, предполагает более жесткое наказание: штраф в размере до 500 тыс. рублей, максимальное наказание — ограничение свободы сроком до двух лет.

Если же склонение к допингу повлекло смерть спортсмена или иные тяжкие последствие — в качестве наказания будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности до пяти лет.