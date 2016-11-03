Вашингтон, 3 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Американский журнал Forbes накануне, 2 ноября, опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире. На первом месте рейтинга оказалась Тейлор Свифт — с показателем в $170 млн за 12 месяцев (с июня 2015 по июнь 2016 года).

Jana Zills Тейлор Свифт

По данным журнала, основной доход артистке принесли концертный тур «1989» и рекламные кампании в брендах Diet Coke, Apple и Keds.

На втором месте расположилась певица Адель, доходы которой за прошедший год составили $80,5 млн (выступления и продажи альбома).

Замкнула тройку лидеров неувядающая Мадонна ($76,5 млн). Ее доход в текущем году составил $76,5 млн благодаря концертному туру Rebel Heart.

В топ-10 богатейших певиц также попали Рианна ($75 млн), Бейонсе ($54 млн), Кэти Перри (41 млн), Дженнифер Лопес ($39,5 млн), Бритни Спирс ($30,5 млн), Шанайя Твейн ($27,5 млн) и Селин Дион ($27 млн).