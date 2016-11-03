Новосибирск, 3 ноября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Новосибирске вопрос создания единого парковочного пространства можно считать решенным. Платным парковкам в мегаполисе быть, несмотря на протесты общественных деятелей и недоумение некоторых депутатов. Тему организации городского платного парковочного пространства в городе обсудили 2 ноября на круглом столе.

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Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Райхман заявил, что «единое платное парковочное пространство» — это не коммерческий, а социальный проект».

«То есть акцент будет сделан не на том, чтобы пополнить городской бюджет, а хотя бы в какой-то степени снять проблему пробок, упорядочить парковочное пространство на улично-дорожной сети, сократить число нарушений, создать благоприятную и комфортную среду для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов», — подчеркнул Райхман.

По предварительным подсчётам, час стоянки обойдётся от 30 до 40 рублей. Платить придётся только с 8:00 до 20:00 вечера, ночью стоянка будет бесплатной. Власти уверяют, что департамент транспорта проанализирует предложения, поступившие во время обсуждений. Кроме того, вопрос платных парковок вынесут на общественные слушания.

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус говорит, что лично у нее «остался какой-то очень неоднозначный осадок по итогам этой встречи» — были вопросы до круглого стола, а после него стало ещё больше.

«Проект планируется реализовать в форме государственно-частного партнёрства. Инвестор выбирается по конкурсу сроком на десять лет. Он вкладывает свои средства в устройство инфраструктуры, получаемая прибыль делится в пропорции 30% на 70% (мэрии и инвестору) или 40% на 60% (соответственно). Мэрией было озвучено, что для реализации первого этапа (4,6 тыс. парковочных мест) инвестор должен вложить около 300−500 млн рублей. Также было озвучено, что мэрия ожидает поступление в городскую казну суммы около 90 млн рублей за первый год запуска программы. Дальше не готовы прогнозировать. (…) При этом были озвучены весьма жесткие сроки по продвижению проекта. В начале декабря уже планируют запустить конкурс на выбор инвестора», — привела на своей странице в Facebook Пинус некоторые цифры, подчеркнув, что, по словам организаторов круглого стола, «данные об общественном мнении были получены через голосование на «НГС» — если в 2015 году 40% проголосовавших высказались «за», а 60% «против» устройства платных парковок, то в 2016 году уже наоборот — 60% «за», а 40% «против». Также организаторы сообщили, что на проведённом на «49 канале» обсуждении кто-то из общественников сказал, что по их данным цифры примерно аналогичные». Депутат говорит, что ее «немного удивило, каким образом мэрия получает статистические данные при работе с этим проектом». Есть у городского парламентария по проекту еще «очень много вопросов». «Вопросы к экономическим расчетам. Есть ли эти расчеты? Они ведь не такие сложные. Нам их не представили. Если самим все попробовать посчитать, то обнаруживается, что инвестор достаточно быстро отобьёт свои вложения. Уж точно не за десять лет. Это зависит от объёма вложений и от коэффициента использования парковочного пространства. По вложениям — по имеющимся у меня данным, объем вложений для реализации первого этапа в 4,6 тыс. парковочных мест может составить около 150 млн рублей, мэрия же озвучила цифры в 300−500 млн рублей необходимых инвестиций. Коэффициент использования — мэрией было озвучено, что планируемая заполняемость платных парковок — 30−40% в начале и до 80% через несколько лет. Откуда эту цифру взяли, я не очень поняла. В любом случае, опять-таки по внутренней информации, за семь лет при разделении прибыли в 30% на 70% инвестор определенно окупит проект. Я все к чему? К тому, что, исходя из той информации, которая есть, мэрия может претендовать на значительно более выгодные условия, чем 30% от прибыли при заключении договора на десять лет», — отмечает Наталья Пинус.

Кроме всего прочего, депутат горсовета считает, что при планировании проекта не уделено достаточно внимания заботе о тех людях, которые раньше парковались в центре города, а теперь этого делать не смогут по финансовым соображениям.

«Что будет с ними? Они все пересядут на общественный транспорт? Может быть, стоит побеспокоиться о дополнительных перехватывающих парковках около станций метро? Или о том, что естественным образом все бесплатные места для парковок, которые будут прилегать к платным, будут перегружены. Дворы домов, например. Что делать? Устанавливать там шлагбаумы за счёт инвесторов? Или как? Об этих людях тоже ведь надо подумать. Определенных ответов на эти вопросы я лично не услышала», — подчеркивает Пинус. «Сегодня был на круглом столе по платным парковкам в мэрии. Уже все решено — платным парковкам в городе быть. Если кратко по сути, то соцопрос — готовы ли жители города платить 40 рублей в час за право парковаться на муниципальных парковках — не проводился. На вопрос — будут ли предусмотрены бесплатные перехватывающие парковки на конечных станциях общественного транспорта? — ответа нет. Мэрия не может разработать маршруты для общественного транспорта, в соответствии с новым федеральным законодательством. Чувствуется, что некоторые депутаты городского совета и сотрудники мэрии ангажированы оставшимся неназванным инвестором-концессионером. Причём о введении платы за парковки говорят как уже о решённом мэром вопросе. Прогнозирую, что сама постановка вопроса вызовет социальные волнения, а введение платы за ранее бесплатные стоянки — социальный взрыв», — считает новосибирский общественный активист Евгений Митрофанов.

Отметим, что, по озвученным на круглом столе цифрам, платные парковочные пространства в Новосибирске планируется расположить в местах повышенной плотности и востребованности парковочных мест. Прежде всего, в центральной части города. Ввод в эксплуатацию проекта единого платного парковочного пространства разделен на три этапа, включает в себя семь территориальных зон, на которых будет размещено более 10 тысяч платных машино-мест. Первый этап — 4621 парковочное место — 2017 год, второй этап — 2733 — 2018 год, третий этап — 3430 — 2019 год. Стоимость парковочного места — 30−40 рублей в час. Плата будет взиматься в течение 12 часов в сутки, остальное время и по выходным — бесплатно. Жители и собственники помещений (резиденты), служебный автотранспорт, инвалиды будут парковаться бесплатно. Проведение конкурса на заключение инвестиционного договора запланировано на декабрь 2016 года. В январе 2017 года будет определен победитель конкурса. В течение шести месяцев инвестору предстоит установить необходимое оборудование, заключить договоры с мобильными операторами, провайдерами и банками.

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При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, мнение общественности о введении платного парковочного пространства в Новосибирске весьма неоднозначное, скорее даже отрицательное. Общественные активисты считают, что введение платных парковок в Новосибирске приведет к росту социальной напряженности.

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В Новосибирске сегодня проживает 1,6 млн человек.