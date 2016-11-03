Южно-Сахалинск, 3 ноября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В развитии птицеводства на Курилах не исключено участие японской стороны. Член палаты представителей парламента Японии Сакурада Ёситака, находясь на Кунашире в рамках безвизового обмена, предложил мэру Южно-Курильского района Василию Соломко наладить сотрудничество с компанией, базирующейся на японском острове Хонсю. Она имеет большой опыт в строительстве птицефабрик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Уверен, это продуманный поступок нашего японского гостя. Насколько я знаю наших соседей, они в делах всегда действуют взвешенно», — отметил Василий Соломко.

Такое сотрудничество было предложено впервые за 70 лет, прошедших со дня окончания Второй мировой войны. Теперь предстоит рассмотреть условия совместной работы.

Помимо этого, осенью текущего года делегация японских рыбопромышленников из префектуры Ивато в составе Сэкинэ Акио, Окамура Коити, Миямото Юкихиро посетили Курильский городской округ (о. Итуруп). Принимающей стороной выступила компания «Гидрострой».

Японские рыбопромышленники выразили заинтересованность в заключении договора на поставку морепродукции в Японию, в связи с чем ими изучался вопрос о состоянии рыбной отрасли Курил, объемов и видового разнообразия добываемых здесь водно-биологических ресурсов, условиях их хранения и транспортировки.

Чтобы оценить всю неординарность событий, необходимо сказать, что до этого времени официальный Токио категорически запрещал своим подданным развивать какие-либо совместные проекты с Россией на Южных Курилах в связи с так называемым территориальным спором, и даже выражал официальные протесты по линии национального МИД, если на «спорные» острова» заходил бизнес других государств.

И теперь эта позиция резко меняется на противоположную. «Власти Японии оказывают серьезное давление на различные компании страны для того, чтобы они инвестировали средства в российские проекты, с целью прорыва в решении вопроса о мирном договоре и в вопросе территориальной принадлежности Южных Курил», — передает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передал главе министерства экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко новый план по экономическому сотрудничеству с Россией, который начиная с осени 2016 года начал активно реализовываться заинтересованными представителями японского бизнеса на южных Курильских островах.

Еще одним прорывным событием стал тот факт, что в конце октября Курильск впервые по деловой визе, но с туристической целью, посетил японский бизнесмен Масафуми Сато.

Ранее правительство Японии опять же категорически запрещало подданным страны посещать Южные Курилы иначе как в рамках программы безвизовых обменов.

Программа действует 24 года. В ее рамках жители Итурупа, Кунашира и Шикотана по установленной соглашением квоте имеют право посещать Японию без визового оформления, и наоборот. Данное межправительственное соглашение также обеспечивало убеждение политического руководства Японии, что подданные страны должны находиться на «принадлежащей им территории» (южные Курильские острова) без каких-либо виз. Таким образом, Токио особо подчеркивал свой суверенитет над островами.

И вот теперь эта позиция, по инициативе кабинета министров Японии, подвергнута серьезной ревизии.

По мнению ряда экспертов, столь серьезный поворот во внешней политике Японии связан с рядом инициатив российского правительства в отношении Дальнего Востока, в том числе и в отношении опережающего экономического развития макрорегиона. К этому уже проявляют активный интерес инвесторы Китая, Республики Корея и США, а также ряда других стран АТР.

Жесткая позиция по так называемой территориальной проблеме до настоящего времени мешала Японии занять свою нишу на перспективных рынках, а деятельность японских реваншистов ограничивала возможности ведения конструктивного диалога на высшем уровне, в том числе способствующему заключению мирного договора между нашими странами.