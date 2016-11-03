Ашхабад, 3 ноября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов попал в список «врагов прессы», составленный международной организацией «Репортеры без границ». По мнению составителей списка, Бердымухамедов с начала своего правления объявлял о различных реформах, однако в реальности никаких позитивных изменений не произошло.

Saeima Гурбангулы Бердымухамедов

Как отмечает сайт «Хроника Туркменистана», «в 2013 году был принят закон о СМИ, запрещающий цензуру, но до сих пор в стране не действует ни одного независимого издания. Кроме того, в стране продолжается борьба со спутниковыми антеннами, и крайне ограничивается доступ к интернету».

Сейчас в рейтинге свободы прессы Туркмения занимает 178-е место из 180, ближайшие соседи по рейтингу — Северная Корея и Эритрея.

Помимо Бердымухамедова, из лидеров стран СНГ в список «врагов прессы» «Репортеры без границ» записали Владимира Путина, Ильхама Алиева, Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева.