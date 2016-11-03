Киев, 3 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. На Украине приступили к добыче сланцевого газа. «Укргаздобыча» (входит в НАК «Нафтогаз Украины») применяет метод гидроразрыва пласта (фрекинг). Об этом сообщил председатель правления НАК Андрей Коболев в интервью агентству Bloomberg.

Larsboelen.nl Экологические последствия активной добычи сланцевого газа

По словам Кобелева, уже проведено бурение первой скважины. При этом в работах участвовали европейские партнёры.

Украинский представитель сохранил в тайне расположение скважины. По его мнению, теперь Украина сможет нарастить объём добычи голубого топлива — до 27 млрд кубометров в год. И тогда она станет «самодостаточной» в отношении этого природного ресурса. Коболев признал, что Украина в вопросе сланцевой добычи газа рассчитывает на зарубежную поддержку.

Напомним, добыча сланцевого газа предусматривает дорогостоящие технологии и небольшой объём продукции на выходе. Для добычи сланцев сначала производится наклонно-горизонтальное бурение, затем — многостадийный гидроразрыв пласта (фрекинг). Кроме того, экологи оценивают эту технологию как далеко не безвредную.

Месторождения сланцев считаются нетрадиционными, поскольку газ находится в порах слабопроницаемых пород и угля. Поры настолько тонкие, что пластовое давление недостаточно, чтобы газ из них «вытек». Для «вытекания» нужно разрыхлить породу, то есть раскрыть её поры. Это намного сложнее, чем просто пробурить и оборудовать скважину в нужном месте на нужную глубину.