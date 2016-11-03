Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону производство непотопляемого катера «Риф», аналогов которому в России нет, так и не будет налажено. Инвестор отказался вкладывать в проект деньги. Ранее планировалось направить на реализацию идеи 186 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Rostov-gorod.ru Катера завода «Риф»

В апреле этого года сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону приступили к производству судов из высокопрочного полиэтилена. Преимущество этих катеров в том, что они не подвержены коррозии, обладают противообрастающими свойствами и не требуют окраски.

«Этот материал создает систему 100% непотопляемости судна даже при значительных повреждениях и в экстремальных погодных условиях, когда катера других типов теряют живучесть», — отметил гендиректор компании Петр Минаев.

Предполагалось, что до конца года с завода будет выпущено несколько непотопляемых катеров, которые могли бы быть использованы в качестве речного такси, что актуально в преддверии ЧМ-2018. Также суда «Риф» может использоваться для береговой охраны.