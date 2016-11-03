Москва, 3 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Российские туроператоры скептически оценивают возможность реализации инициативы Турции разрешить приезжать россиянам по внутренним российским паспортам. По их мнению, дело не столько в документах, сколько в финансовых возможностях российских граждан отправиться на отдых, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

ShuraRB Ufa Паспорт России

«Турция и без того пользовалась и пользуется большим спросом у российских туристов. Вопрос в том, что не все могут позволить себе отправиться на отдых в принципе, не применительно именно к Турции или, например, к российским курортам», — заявили в одной из крупных туристических компаний.

Участники российского туристического рынка отмечают, что определенное «здоровое зерно» в данной инициативе есть, однако говорят, что на деле реализация предложенного маловероятна, особенно учитывая нынешнюю напряженную обстановку с безопасностью.

«Считаем, что разрешение въезда в Турцию по российским паспортам, безусловно, может повысить туристический поток, особенно в сезон, и стимулировать некоторых жителей России поехать на отдых в Турцию. В то же время, не уверены, что процесс введения такого режима въезда будет быстрым, поскольку связан с вопросами безопасности», — подчеркнули в пресс-службе федерального туроператора.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова разрешить гражданам РФ въезд на свою территорию по внутренним паспортам. При этом он отметил, что необходимо принять ряд мер безопасности.

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Отметим, что по состоянию на 31 октября 2016 года поток российских туристов в Анталью увеличился на 2,3%. Сокращение российского турпотока в Турцию привело, по разным оценкам, к потере до $15 млрд доходов от туристического сегмента турецкой экономики. В 2016 году туристическая отрасль Турции из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с Россией переживала тяжелый кризис. После того как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, сокращение турпотока из России в Турцию превысило 90%.