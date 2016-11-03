Воронеж, 3 ноября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В Воронежской области разработаны территориальная схема и региональная программа обращения с отходами, однако пока не выбран региональный оператор, а каким будет новый тариф для населения, — специалисты спрогнозировать не берутся, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. В областном управлении по тарифам считают целесообразным продлить действие Федерального закона №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» до решения всех правовых и методических вопросов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорный контейнер

Новая система по обращению с коммунальными отходами должна заработать в России с 1 января 2017 года. Согласно новшествам, организация вывоза мусора и заключение договоров на эту услугу станут централизованными, отвечать за обращение с отходами будет региональный оператор, отходы, которые могут быть переработаны, не должны захораниваться.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте природных ресурсов и экологии, комментируя готовность региона работать по новому законодательству, в настоящее время разработаны территориальная схема и региональная программа обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Территориальная схема была утверждена в августе этого года, региональная программа пока ожидает утверждения — в составе государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы».

Реализация программы рассчитана до 2030 года, на эти цели планируется направить около 42 млрд рублей. Однако, как пояснили в департаменте, эта сумма не окончательная — она будет уточнена после завершения подготовительного этапа реализации программы.

Мероприятия региональной программы разработаны для 19 групп отходов, приоритетных для Воронежской области, обращение с которыми включено в территориальную схему. В Воронежской области, по данным федерального статистического наблюдения, в 2014 и 2015 годах было образовано 5,8 млн тонн и 6,7 млн тонн отходов производства и потребления, соответственно, пояснили в департаменте.

Сегодня, согласно данным областного кадастра отходов и государственного реестра объектов размещения отходов, на территории Воронежской области эксплуатируется 17 лицензированных полигонов твердых коммунальных отходов. Как отмечают в департаменте, степень их заполнения разная, однако два полигона — в Калачеевском и Острогожском районах — достигли предела проектной вместимости. В то же время, отметили в департаменте, на территории региона регулярно выявляются несанкционированные свалки. Только за девять месяцев этого года на территории Воронежа было проведено 50 рейдов, выявлено 162 места несанкционированного размещения отходов.

Поскольку новое законодательство предусматривает отказ от захоронения отходов, регионы обязаны обеспечить возможность мусоропереработки. В Воронежской области запланировано строительство мусоросортировочного завода мощностью 440 тыс. тонн в год по входящему сырью при работе в одну смену и 900 тыс. тонн в год при круглосуточной работе. На данный момент уже разработана проектная документация, получено положительное заключение ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области». Строительство предприятия будет вестись за счет средств инвестора и фонда содействия реформированию ЖКХ.

Завод будет принимать отходы с территории Воронежа и близлежащих районов. Для отбора в качестве вторичных ресурсов предлагаются: пластик, бумага, текстиль, стекло, черные и цветные металлы. То, что отсортировать не удастся, планируется захоранивать на полигоне.

В соответствии с утвержденной схемой, регион области будет разделен на несколько «кластеров», в каждый из которых будут входить участки механической сортировки отходов, компостирования органической части, захоронения неутильной части ТКО, обезвреживания опасных отходов и районные склады первичной переработки и временного хранения вторичных материальных ресурсов. Этот вариант, уверены в департаменте природных ресурсов, обеспечит развитие на территории региона инфраструктуры по раздельному сбору отходов, а также создание центров сбора компонентов, которые могут быть вовлечены в хозяйственный оборот.

До 2020 года, согласно плану, на территории Воронежской области планируется организовать более 200 стационарных и 170 передвижных приемных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов. Число предприятий, специализирующихся на сборе и утилизации отходов производства и потребления, к 2030 году должно увеличиться с 13 до 35.

Основной сложностью при реализации нового законодательства в сфере обращения с отходами в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области называют запрет на захоронение отходов, которые могут быть утилизированы. Для этого в регионе необходимо строить мусороперерабатывающие предприятия, налаживать полноценный рециклинг — а это требует больших временных затрат. Для решения проблемы в регионе намерены привлекать инвесторов, в форме государственно-частного партнерства.

Другие важные вопросы, на которые в правительстве региона пока затрудняются ответить, — кто станет региональным оператором и, главное, каким будет тариф на вывоз и утилизацию мусора для населения.

Специалисты управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области напомнили, что, в соответствии с действующим законодательством (№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»), тариф на вывоз твердых бытовых отходов регулируется не государством, а самими организациями, предоставляющими услугу, государство устанавливает тариф только на захоронение отходов.

С 1 января 2017 года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами будет отнесена к коммунальным, регулировать эту сферу должен будет региональный оператор, которого выберут по конкурсу. Для операторов будут назначены единые тарифы, в которые, в частности, войдут затраты по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО.

«Непосредственным производителем услуг по обращению с ТКО станут операторы по ТКО, которые будут заключать договоры с региональным оператором, а последний — с потребителями услуг», — пояснили в областном УРТ.

Регионального оператора пока только предстоит выбрать. По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, в регионе «ведется разработка нормативных правовых актов для проведения конкурсного отбора региональных операторов для обращения с твердыми коммунальными отходами».

В управлении по государственному регулированию тарифов подчеркнули, что на данный момент на федеральном уровне не утверждены методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Отсутствуют нормативные документы, связанные с процедурой отбора регулируемых организаций — региональных операторов. До сих пор не установлен порядок регионального госконтроля за применением тарифов — его тоже должно утвердить правительство РФ.

Специалисты управления не исключают, что при переводе услуги по вывозу ТБО в разряд коммунальных (сейчас она относится к жилищным и включена в «первую строку») плата для граждан может вырасти. Но спрогнозировать, как изменится тариф, пока нельзя.

В управлении подчеркивают: тарифы в сфере обращения с твердыми отходами, единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами могут быть установлены на региональном уровне только после принятия на федеральном уровне нормативно-правовых актов в сфере ценообразования, и определения уже регионального оператора.

«При наличии существующих обстоятельств, затрудняющих реализацию полномочий органов регулирования, считаем необходимым продление срока действия Закона № 210-ФЗ до момента отбора региональных операторов и утверждения методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на федеральном уровне», — сообщили ИА REGNUM в управлении по регулированию тарифов.