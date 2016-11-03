Киев, 3 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Украина предпринимает новые попытки стать «самодостаточной» и избавиться от зависимости от российского газа. Так, в октябре текущего года предприятие «Укргаздобыча» начало производство сланцевого газа методом гидроразрыва пласта (фрекинга). Об этом стало известно из интервью для агентства Bloomberg председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Joshua Doubek Часть оборудования, обеспечивающего гидроразрыв (штат Северная Дакота, сланцевое месторождение Баккен, 2011)

При этом сами украинцы не имеют никакого опыта в бурении сланцевых пластов, поэтому не обошлось без западного вмешательства. С работами по бурению первой скважины помогали европейские партнеры, отметил Коболев. Киев и дальше будет взаимодействовать с зарубежными специалистами в сфере добычи сланцевого газа. Глава «Нафтогаза Украины», правда, не уточнил, где именно была создана первая скважина и какие иностранные компании помогали в разработке.

В планы Украины сегодня входит остановка многолетнего снижения производства голубого топлива, а потом увеличение этого показателя с 20 до 27 млрд кубометров газа в год. Это необходимо, чтобы страна могла стать «самодостаточной», заявил председатель нефтегазовой компании.

В 2015 году, согласно данным нефтегазовой British Petroleum, на Украине было добыто 17,4 млрд кубометров газа. То есть за последние десять лет это стало самым минимальным показателем для страны. Как отмечает Bloomberg, сокращение добычи газа на украинской территории произошло на фоне эскалации конфликта с Россией вследствие ухода из страны американской нефтегазовой корпорации Chevron Corp. и англо-голландской Royal Dutch Shell. Что касается сланцевого газа, то, по данным Управления по энергетической информации Минэнерго США, Украина занимает четвертое место по запасам сланцевого газа в Европе, страна располагает запасами в размере 128 трлн кубических метров.

Что представляет собой добыча сланцевого газа методом фрекинга? Жидкость, наполненную химическими реактивами, закачивают глубоко под землю под большим давлением для того, чтобы расколоть пласт и высвободить газ. Однако такой метод добычи газа имеет много «но». Одно из главных связано с тем, что фрекинг угрожает заразить питьевую воду, вызвать шум и землетрясения. К слову, Европейская комиссия не раз говорила, что сланцевый газ — хорошая альтернатива российскому. Однако среди европейских государств такой подход пока, к счастью, не находит массового отклика. Например, один из крупнейших потребителей газа в Европе Германия в 2014 году продлила до 2021 года запрет на добычу газа путем так называемого фрекинга. Против этого метода выступили министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль и министр окружающей среды и строительства Барбара Хендрикс. Аналогичная ситуация наблюдается и в Швеции. Там 28 муниципалитетов призвали власти наложить запрет на добычу газа путем фрекинга. Помимо вышеупомянутых «минусов» фрекинга, муниципалы отметили, что добыча сланцевого газа связана с эксплуатацией довольно больших территорий — сельскохозяйственных ареалов, на которых сейчас проживают люди. Вообще запрет на добычу газа таким методом наложен во многих европейских государствах. Например, во Франции, Болгарии, Германии.

В то же время в 2014 году еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер призвал страны ЕС не отказываться окончательно от фрекингового метода добычи газа. Причина все та же — уменьшение зависимости от импортируемого газа, в частности из России. В мае этого года, как писало ИА REGNUM, Великобритания начала добычу газа путем гидроразрыва пласта. Это сразу же спровоцировало волну протестов в стране.

Что касается Украины, то проекты по разработке сланцевого газа здесь и раньше пытались реализовать западные компании. Однако в 2014 году они стали выходить из проектов. Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell приостановила свой проект по разведке сланцевого газа на Юзовской площади из-за кризиса и военных действий на ее территории. Позже компания Chevron отказалась от разработки Олесского месторождения. В самих компаниях это объяснили отсутствием экономической целесообразности. Причем Chevron почти сразу стала сомневаться в целесообразности этих проектов и тянула с подписанием контрактов на фоне экономического кризиса на Украине, политической нестабильности и продолжающихся военных действий на востоке страны.

Ранее ИА REGNUM писало, что Украина прекратила покупать газ у России в 2015 году. Однако на деле Киев продолжает покупать российский газ в ЕС. Украина утверждает, что так голубое топливо из РФ обходится дешевле, нежели прямая закупка. В то же время сегодня энергетическое положение Украины оставляет желать лучшего. В частности, украинские газовые хранилища заполнены 14 млрд кубометров газа, в то время как минимальный объем для нормативной потребности составляет 17 млрд кубометров. Об этом ранее говорил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, украинские партнеры собираются заполнить хранилища только до 15 млрд кубометров.

«Надеясь, что зима будет теплой. Посмотрим. Безусловно, риски есть», — отметил глава Минэнерго РФ, добавив, что, возможно, власти планируют сократить какие-либо объемы потребления внутри страны крупными потребителями. Россия же готова по контрактам поставлять газ в таких объемах, в которых он будет оплачен, подчеркнул Новак.