Владивосток, 3 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Нынешние выборы в США — первые после Ричарда Никсона, когда реально решается судьба страны. Такую позицию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. В условиях, когда из примитивных выборов «за» сегодня выборы превратились в систему «против», экономист ожидает с минимальным разрывом от оппонента победу Дональда Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

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«В своё время я стажировался и в системах законодательной и исполнительной власти США, и я могу сказать, для нас это, конечно, удивительно, но в Америке есть настоящая демократия. Как следствие настоящей демократии, где нельзя снять телефонную трубку и сказать, кто у вас будет губернатором или мэром, — полная неопределённость. Это действительно неподдельный, это действительно настоящий спортивный бой: кто победит, сказать невозможно до последней минуты боя», — уверен эксперт.

По его мнению, в процессе самих выборов при подсчёте голосов по разным штатам несколько раз общественность столкнётся с ложными прогнозами. Однако на фоне того, что леволиберальная пресса, доминирующая по количеству создаваемого шума, преувеличивает голоса за Хиллари Клинтон, руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ больше чем на бутылку коньяка спорить не стал, но поставил бы на Дональда Трампа.

«Я не раз и не два встречался с похожими прецедентами в американской истории, когда пресса начинала очень шумно, очень взахлёб предсказывать победу одному из кандидатов. А так как эта пресса ангажированная, и опросы проводят, условно говоря, среди классово близких, то выпадает огромный класс людей. Той самой консервативной одноэтажной Америки, которая не участвует в опросах, не живёт в крупных городах, но по случаю выборов помоет шею, наденет белую рубашку и придёт на избирательный участок, чтобы сказать своё твёрдое «нет» нахлебникам, — добавил Максим Кривелевич. — Эти выборы — это не выборы «за», это выборы «против». Для сторонников Клинтон это выборы против фашизма, нацизма, чего-то такого страшного, а для сторонников Трампа это выборы против нелегальности мигрантов, преступников, нахлебников, которые приезжают и всё нажитое непосильным трудом простого американца забирают через налоги себе любимым».

«Там такая поляризация, чего в России очень не хватает. К огромному сожалению, в России нет настоящей политики, поэтому мы смотрим на США, там это очень интересно. Если бы я был американским гражданином, я бы эти выборы не пропустил, несмотря на мой общий предвыборный скептицизм, — отметил экономист. — Это первые выборы, наверное, после Никсона, где реально решается судьба Америки. Я ожидаю с минимальным разрывом, может быть в 10 тысяч голосов, победу Трампа».

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз телеканал NBC передавал, что кандидат на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон даже после заявления ФБР сохранила шестипроцентный отрыв в рейтинге от республиканца Дональда Трампа. В Reuters указывают, что разрыв между Клинтон и Трампом всё-таки сократился до 5% и составляет 44% против 39%.