Стокгольм, 3 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Курение способствует развитию в организме воспалительных процессов, так как никотин оказывает влияние на клетки, ответственные за иммунитет. К такому выводу пришли ученые из шведского Университета Умео, соообщает «Экономика сегодня».

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Специалисты и ранее предполагали, что последствия пагубной привычки сказываются на здоровье курильщика в течение десятилетий. Однако не было ясно, как именно курение воздействует на иммунную систему.

Согласно итогам последних исследований, никотин воздействует на некоторые белые кровяные клетки, известные как нейтрофилы. Из-за этого высвобождаются молекулы, влияющие на степень воспаления.

Чтобы установить это, ученые ввели никотин в организм лабораторных мышей, активировав тем самым нейтрофилы. Результат эксперимента подтвердил — никотин способствует прогрессу воспалений в организме.