Москва, 3 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля снижается к доллару США и евро на торгах 3 ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

По состоянию на 10:41 мск, доллар США незначительно вырос к рублю — на 0,75 копейки до 63,5225 рубля. Евро к этому времени торгуется по 70,6325 рубля, он прибавил 15,25 копейки к предыдущему закрытию.

На 3 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 21,41 копейки и составил 63,42 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 86,92 копейки — до 70,23 рубля. Стоимость нефти марки Brent составляет $47,41 за баррель