На федеральных трассах под Калугой спасатели оборудовали пункты обогрева
Калуга, 3 ноября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Два пункта обогрева для тех, кто в пути, оборудованы калужскими спасателями на федеральных автодорогах М3 «Украина» и А-130 Москва — Малоярославец — Рославль. Здесь водители и их пассажиры смогут получить медицинскую помощь, теплую одежду и горячую пищу. Об этом 3 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.
По данным ведомства, калужское региональное МЧС также готово при необходимости развернуть еще два пункта обогрева на трассе М3 «Украина» — на 174-м и 101-м километрах.
Также организована горячая линия, и в круглосуточном режиме по телефону (4842) 54−77−90 водители смогут получить информацию о ситуации на дорогах области и консультации о том, что делать в случае возникновения нештатных ситуаций.
Между тем, по данным Гидрометцентра, 3 ноября в Калужской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду с метелью, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах местами снежные заносы и гололедица.