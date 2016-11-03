Калуга, 3 ноября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Два пункта обогрева для тех, кто в пути, оборудованы калужскими спасателями на федеральных автодорогах М3 «Украина» и А-130 Москва — Малоярославец — Рославль. Здесь водители и их пассажиры смогут получить медицинскую помощь, теплую одежду и горячую пищу. Об этом 3 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Пункт обогрева на федеральной автотрассе

По данным ведомства, калужское региональное МЧС также готово при необходимости развернуть еще два пункта обогрева на трассе М3 «Украина» — на 174-м и 101-м километрах.

Также организована горячая линия, и в круглосуточном режиме по телефону (4842) 54−77−90 водители смогут получить информацию о ситуации на дорогах области и консультации о том, что делать в случае возникновения нештатных ситуаций.

Между тем, по данным Гидрометцентра, 3 ноября в Калужской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду с метелью, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах местами снежные заносы и гололедица.