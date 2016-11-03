Ярославль, 3 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Жители Ярославской области испытывают сложности с записью на прием к врачам-специалистам. Такой вывод сделала региональная общественная палата на основании проведенного исследования качества оказания медицинской помощи, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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«Нашей задачей было оценить деятельность учреждений здравоохранения — поликлиник, больниц, опираясь на результаты независимой оценки качества оказания медуслуг, мнения самих пациентов. Правительство региона сформировало бездефицитный бюджет с сохранением всех социальных обязательств, в том числе и в сфере здравоохранения. И сегодня очень многое в деле повышения качества медобслуживания зависит от самих докторов», — подчеркнул председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

В рамках исследования было рассмотрено около 5000 анкет. Основываясь на этих данных, общественники констатировали, что в целом медицинская помощь является доступной для населения Ярославской области. Более того, в большинстве случаев жители региона довольны качеством оказания медуслуг на амбулаторном и стационарном этапах и высоко оценивают компетентность врачей. Впрочем, выявлены единичные факты превышения рекомендуемых сроков по диагностике, ожиданию госпитализации, приема врача, времени пребывания в приемном покое.

Также, как выяснилось, для пациентов является проблематичным записаться к специалистам. 7% опрошенных не смогли сделать этого с первого раза.