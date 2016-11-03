Алтайские нейрохирурги освоили эндоскопические операции на головном мозге
Барнаул, 3 ноября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Алтайские нейрохирурги планируют поставить на поток проведение уникальных операций на головном мозге. В конце октября врачи КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (АККБ) впервые прооперировали мужчину, проведя эндоскопическую вентрикулостомию дна третьего желудочка при гидроцефалии головного мозга. Об этом сообщает официальный сайт Алтайкрайздрава.
Хирургическое вмешательство эндоскопическим методом считается малотравматичным. Небольшой разрез на голове проецированного пациента уже зажил, и ему не терпится вернуться домой. Головные боли, которые тревожили Николая Шумакова 10 лет, пройдут через 3−4 месяца, — такие подробности выяснили корреспонденты программы «Вести-Алтай».
Прежде Николаю сделали бы шунтирование: соединив катетером головной мозг с брюшной полостью. Но сейчас травматичного вмешательства избежали, через небольшое отверстие в голове и тубус эндоскопа проникли в центр мозга. Про такую операцию врачи говорят: «заглянуть в дом через замочную скважину».
«Не накладываются никуда никакие швы, никаких повреждений кожных покровов. И мы этих пациентов выписываем на 7−10-й день после операции. Можем выписать и раньше, но вопрос в том, что нужно понаблюдать», — пояснил врач-нейрохирург АККБ Антон Шевченко.
По его словам, такая операция не станет единственной. В краевой больнице в год смогут помочь десяткам ребятишек с гидроцефалией. Прежде их отправляли в другие регионы.
«Самое главное здесь — вовремя прооперировать этого ребенка. Если мы вовремя восстановим ликворток, устраним гидроцефалию, то мозг будет развиваться нормально, и в дальнейшем будет нормальный для общества человек! Дети — наше будущее, для них и готовим эту операцию!», — отметил заведующий нейрохирургическим отделением АККБ Дмитрий Довженко.
Представление о том, насколько далеко шагнула сегодня нейрохирургия, можно составить после общения со старейшим оперирующим врачом больницы Семеном Япринцевым: он полвека у операционного стола. Вспоминает, что когда начинал оперировать, доктора мало были осведомлены о нейрохирургии. «Было представление, что если до головного мозга дотронуться, то человек помирает. И спрашивали: а у вас больные в нейрохирургии хоть какие-нибудь выживают? Сейчас медики оперируют и на головном мозге, и на спинном, и на периферической нервной системе. Пациенты выживают. Тем более что на помощь врачам и пациентам приходят новые, нетравматичные методы. Для тех, кому ставят тяжёлые диагнозы, такие операции — шанс на нормальную жизнь», — заключил доктор Семён Япрынцев.
Также в октябре персонал КГБУЗ «Краевая клиническая больница» выполнил еще одну уникальную операцию: 65-летней женщине сделали микрохирургическую васкулярную декомпрессию тройничного нерва.