Барнаул, 3 ноября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Алтайские нейрохирурги планируют поставить на поток проведение уникальных операций на головном мозге. В конце октября врачи КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (АККБ) впервые прооперировали мужчину, проведя эндоскопическую вентрикулостомию дна третьего желудочка при гидроцефалии головного мозга. Об этом сообщает официальный сайт Алтайкрайздрава.

Вести-Алтай Николай Шумаков — первый пациент, которому алтайские врачи провели операцию на головном мозге эндоскопическим методом

Хирургическое вмешательство эндоскопическим методом считается малотравматичным. Небольшой разрез на голове проецированного пациента уже зажил, и ему не терпится вернуться домой. Головные боли, которые тревожили Николая Шумакова 10 лет, пройдут через 3−4 месяца, — такие подробности выяснили корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Прежде Николаю сделали бы шунтирование: соединив катетером головной мозг с брюшной полостью. Но сейчас травматичного вмешательства избежали, через небольшое отверстие в голове и тубус эндоскопа проникли в центр мозга. Про такую операцию врачи говорят: «заглянуть в дом через замочную скважину».

«Не накладываются никуда никакие швы, никаких повреждений кожных покровов. И мы этих пациентов выписываем на 7−10-й день после операции. Можем выписать и раньше, но вопрос в том, что нужно понаблюдать», — пояснил врач-нейрохирург АККБ Антон Шевченко.

По его словам, такая операция не станет единственной. В краевой больнице в год смогут помочь десяткам ребятишек с гидроцефалией. Прежде их отправляли в другие регионы.

«Самое главное здесь — вовремя прооперировать этого ребенка. Если мы вовремя восстановим ликворток, устраним гидроцефалию, то мозг будет развиваться нормально, и в дальнейшем будет нормальный для общества человек! Дети — наше будущее, для них и готовим эту операцию!», — отметил заведующий нейрохирургическим отделением АККБ Дмитрий Довженко.

Представление о том, насколько далеко шагнула сегодня нейрохирургия, можно составить после общения со старейшим оперирующим врачом больницы Семеном Япринцевым: он полвека у операционного стола. Вспоминает, что когда начинал оперировать, доктора мало были осведомлены о нейрохирургии. «Было представление, что если до головного мозга дотронуться, то человек помирает. И спрашивали: а у вас больные в нейрохирургии хоть какие-нибудь выживают? Сейчас медики оперируют и на головном мозге, и на спинном, и на периферической нервной системе. Пациенты выживают. Тем более что на помощь врачам и пациентам приходят новые, нетравматичные методы. Для тех, кому ставят тяжёлые диагнозы, такие операции — шанс на нормальную жизнь», — заключил доктор Семён Япрынцев.

Также в октябре персонал КГБУЗ «Краевая клиническая больница» выполнил еще одну уникальную операцию: 65-летней женщине сделали микрохирургическую васкулярную декомпрессию тройничного нерва.