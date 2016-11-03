Москва, 3 ноября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Для жителей России День народного единства стал одним из привычных праздников. На вопрос о наиболее значимых событиях, ожидаемых в ноябре, 15% граждан назвали именно праздник 4 ноября. О Дне Великой Октябрьской социалистической революции сказали 6% и лишь 1% — о Дне сотрудника органов внутренних дел РФ. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Примечательно, что мнения о том, есть ли в нашем обществе народное единство или нет, разделились поровну: 44% дали утвердительный ответ (с 54% в 2015 году), 44% — отрицательный (с 35% в 2015 году).

Приверженцы первой точки зрения говорят о мирном сосуществовании разных национальных и этнических групп (16%), особенностях русского менталитета и культуры (9%), любви людей к своей стране (8%), поддержке ее лидера (9%), а также о сплочении народа в трудные минуты (15%) и т.д.

Те, кто не чувствует единения народа, чаще всего указывают на озабоченность людей собственными интересами (26%), низкий уровень жизни, социальное расслоение (16%).

Опрос проведен 29−30 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.