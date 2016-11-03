Хабаровск, 3 ноября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Дополнительные 6,5 миллиарда рублей получил бюджет Хабаровского края из федеральной казны и от налогоплательщиков. Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края обсудили, на что потратить эти деньги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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«Те средства, что поступили из федерального бюджета, будут распределены на лекарственное обеспечение, а также на поддержку нашей территориальной программы Фонда обязательного медицинского страхования», — рассказала депутат Заксобрания Ирина Штепа

Часть средств будет вложена в развитие высокотехнологичной медицины и программу «Земский доктор».

Порядка 107 миллионов рублей депутаты решили направить на погашение ипотеки для многодетных семей. С середины 2015 года в региональной очереди на этот вид помощи стоят около 200 семей, но пока поддержку смогут получить только 66.

Еще часть средств будет потрачена на ЖКХ и развитие спорта в регионе.

Депутаты намерены принять поправки в бюджет в ближайшее время: до конца года осталось всего два месяца, а деньги еще нужно успеть потратить.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 70% регионального бюджета в 2017 году планируется потратить на социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту населения. Источниками пополнения бюджета в Хабаровском крае называют новые преференциальные режимы — Свободный порт, ТОРы. На привлечение инвесторов делается большая ставка. На сегодняшний день в Минвостокразвития поступило заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Ванино на более чем 70 миллиардов рублей. В создании новых производств заинтересованы 18 компаний. Две заявки — строительство угольного терминала на мысе Бурный и терминала по перевалке сжиженных газов — уже одобрены Наблюдательным советом Свободного порта.