Москва, 3 ноября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. России по данным на 1 ноября 2016 года общий вылов российских рыбаков составил 4 млн 024,5 тыс. тонн, что на 212,7 тыс. тонн, или на 5,6% больше уровня 2015 года, сообщили в Росрыболовстве.

Константин Коровин. Пристань в Архангельске

В Дальневосточном бассейне добыто на 232,5 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя — 2 млн 724,4 тыс. тонн. Общий вылов в Северном бассейне увеличился на 6,1 тыс. тонн и составил 490,5 тыс. тонн. В Азово-Черноморском бассейне добыто 77,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 8,2 тыс. тонн.

В Балтийском море выловлено на 12,7 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя — 64,7 тыс. тонн. Общий вылов водных биоресурсов в Каспийском бассейне составил 44,4 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,4 тыс. тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2016 года правительство РФ исключило из перечня запрещенной на ввоз в Россию рыбной продукции мальков лосося, форели, камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного, белоногой креветки, мидий и устриц. Это решение будет способствовать развитию товарного рыбоводства в России.

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