Хельсинки, 3 ноября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Финская транснациональная компания Nokia завершила сделку по приобретению франко-американской Alcatel-Lucent. Сумма сделки составила €15,6 млрд, сообщает пресс-служба компании.

Pctechmag.com Alcatel-lucent

Сделка позволит Nokia усилить свои возможности по расширению бизнеса в сфере телекоммуникаций на фоне растущего спроса на цифровые данные, отмечено в сообщении. В дальнейшем Nokia займется преобразованием организационной структуры объединенной корпорации. По оценкам компании, это позволит по окончании 2018 года достичь экономии в размере €1,2 млрд.

С января 2016 года Nokia и Alcatel-Lucent вели деятельность как единое предприятие, однако на руках миноритарных акционеров оставались акции последней. Теперь, после завершения сделки, Nokia стала владельцем полного пакета ценных бумаг Alcatel-Lucent.