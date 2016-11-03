Архангельск, 3 ноября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. По оперативным данным, в Архангельской области зарегистрировано 8 590 случаев острой респираторно-вирусной инфекции, из них 5 605 — у детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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В областном центре зарегистрировано 2 910 случаев ОРВИ, в том числе 2 118 — у детей. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 0,3 процента.

Прививочная кампания вакцинами, поступившими за счет средств федерального бюджета, подходит к завершению. На данный момент от гриппа привито свыше 340 тысяч человек, это почти 90 процентов от плана. Продолжается иммунизация за счёт средств работодателей, предприятий, организаций и прочих источников.

Напомним, что состав вакцины меняется ежегодно в соответствии со штаммами гриппа, превалирующими в конкретный эпидемический период. Осложнений от прививок в течение последних лет не регистрировалось, как и тяжелых поствакцинальных реакций.