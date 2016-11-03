Омск, 3 ноября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. После прокурорской проверки из министерства образования Омской области уволили родственницу министра.

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Как сообщили ИА REGNUM в облпрокуратуре, в региональном министерстве образования прошла проверка соблюдения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции. Выяснилось, что с 10 августа 2015 года главным специалистом отдела лицензирования и государственной аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства образования Омской области работала супруга сына министра.

Таким образом, по данным надзорного ведомства, «имело место непосредственное подчинение государственного гражданского служащего своему родственнику», чего, согласно федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации», быть не должно.

Прокуратура внесла представление министру образования Омской области. В итоге служебный контракт с супругой его сына был расторгнут.

Напомним, министром образования Омской области с 17 сентября 2014 года и по настоящее время является Сергей Канунников.