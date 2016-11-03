Горно-Алтайск, 3 ноября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Участок федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» на въезде в Республику Алтай был расширен до четырех полос движения, что значительно повысило пропускную способность «главных ворот» Горного Алтая, сообщили ИА REGNUM в Федеральном казенном учреждении «Упрдор «Алтай».

Uprdoraltay.ru Чуйский тракт

В ходе реконструкции дорожники выполнили устройство разделительных полос с осевым металлическим барьерным ограждением, полностью исключающих вероятность выезда на встречную полосу. На опасных участках установили боковое барьерное ограждение, пешеходный переход обустроили освещением и светофором. Все это привело к повышению безопасности дорожного движения. К таким выводом пришло Министерство регионального развития Республики Алтай в ходе проведенного мониторинга транспортно-эксплуатационных показателей участка автодороги.

Если за 2013−2015 годы здесь произошло девять дорожно-транспортных происшествий, из них шесть столкновений, то за девять месяцев текущего года здесь не зарегистрировано ни одного ДТП.

«Для Республики Алтай, где нет железнодорожного сообщения и федеральная автомобильная дорога «Чуйский тракт» остается важнейшим и основным элементом транспортной инфраструктуры, соединяющим республику с соседними регионами РФ и обеспечивающим выход России на Монголию и далее в Китай, проведенные работы по реконструкции не только значительно повысили комфорт для автомобилистов и безопасность всех участников дорожного движения, но и положительным образом сказываются на развитии экономики региона в целом», — отмечают специалисты.

С ростом туристско-рекреационного потенциала Республики Алтай интенсивность транспортного потока на этом направлении увеличивается с каждым годом. Так, в 2013 году среднегодовой показатель был на уровне 6 043 автомобиля в сутки, в 2015 году — уже 7 421. Пиковая нагрузка в 2016 году достигала 23 109 транспортных средств за сутки. За счет увеличения количества полос и реконструкции дороги под первую техническую категорию удалось избежать образования заторов и сохранить среднюю скорость потока на нормативном уровне даже в горячий сезон — расчетная скорость на участке составляет 120 км/час.

Чуйский тракт — автомобильная дорога федерального значения «Новосибирск — Новоалтайск (подъездная дорога к Барнаулу) — Бийск — Майма (подъездная дорога к Горно-Алтайску) — государственная граница с Монголией». Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Протяженность — 962 километра.

На месте современного Чуйского тракта долгое время находился Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся в китайских хрониках тысячелетней давности. В 1902—1903 годах вьючная тропа переоборудована в колесную дорогу. В 1922 году Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения, она подверглась крупной реконструкции и оборудованию, после чего была сдана в эксплуатацию в 1935 году.