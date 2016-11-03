Дело фонда семьи Клинтонов попало под особый контроль ФБР — СМИ
Вашингтон, 3 ноября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Расследование в отношении Фонда семьи Клинтонов (Clinton Foundation) взято под особо тщательный контроль Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщили осведомлённые источники, передаёт телеканал Fox News.
Дело Clinton Foundation поступило в отдел ФБР, расследующий преступления в политической и финансовой сферах. В ходе расследования ФБР допрошен ряд лиц с целью получить сведения о возможном поступлении финансов из Clinton Foundation в пользование кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
Уже к настоящему моменту бюро собран ряд доказательств, и оно продолжает собирать их сейчас — недостатка в информации нет, её поток нарастает лавинообразно, утверждает телеканал.
Напомним, оппонент Клинтон на выборах в президенты США — кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп — обратился в американское министерство юстиции, требуя назначить прокурора для расследования в отношении фонда Клинтонов.
Трамп мотивировал своё решение тем, что Clinton Foundation, по его данным, принимал пожертвования из иностранных источников и должен был в ответ предоставлять преференции от американского Госдепа. Это происходило в бытность Клинтон госсекретарём США.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа Трамп заявил, что Клинтон должна немедленно закрыть фонд, который создал её муж, экс-президент США Билл Клинтон. Он тогда сказал, что Clinton Foundation — «самое коррумпированное предприятие в истории политики», которая получала финансовые вливания из разных стран, «занимавшихся дискриминацией женщин, геев и всех остальных».