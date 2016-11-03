Вашингтон, 3 ноября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Расследование в отношении Фонда семьи Клинтонов (Clinton Foundation) взято под особо тщательный контроль Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщили осведомлённые источники, передаёт телеканал Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтоны

Дело Clinton Foundation поступило в отдел ФБР, расследующий преступления в политической и финансовой сферах. В ходе расследования ФБР допрошен ряд лиц с целью получить сведения о возможном поступлении финансов из Clinton Foundation в пользование кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Уже к настоящему моменту бюро собран ряд доказательств, и оно продолжает собирать их сейчас — недостатка в информации нет, её поток нарастает лавинообразно, утверждает телеканал.

Напомним, оппонент Клинтон на выборах в президенты США — кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп — обратился в американское министерство юстиции, требуя назначить прокурора для расследования в отношении фонда Клинтонов.

Трамп мотивировал своё решение тем, что Clinton Foundation, по его данным, принимал пожертвования из иностранных источников и должен был в ответ предоставлять преференции от американского Госдепа. Это происходило в бытность Клинтон госсекретарём США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа Трамп заявил, что Клинтон должна немедленно закрыть фонд, который создал её муж, экс-президент США Билл Клинтон. Он тогда сказал, что Clinton Foundation — «самое коррумпированное предприятие в истории политики», которая получала финансовые вливания из разных стран, «занимавшихся дискриминацией женщин, геев и всех остальных».