Воронеж, 3 ноября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Первый большой снегопад, прошедший в Воронеже ночью и утром 3 ноября, спровоцировал многочисленные аварии и привел к заторам на дорогах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Https://yandex.ru Пробки в Воронеже

По данным сервиса Яндекс-пробки на 09:15, уровень заторов на дорогах достиг семи баллов. Пробки фиксируются как в центре, так и на окраине: на улицах Шишкова, Кольцовской, Машиностроителей скорость движения не превышает трех километров в час, по Московскому проспекту в сторону центра скорость чуть выше — семь километров в час. На улице Ленина скорость движения ограничена пятью километрами — здесь произошли две аварии. Три аварии — на Московском проспекте.

Об ухудшении погодных условий воронежцев накануне предупредило ГУ МЧС по региону: синоптики прогнозировали сильный снег, гололедицу, усиление ветра на утро и день 3 ноября. Предупреждение для водителей и пешеходов распространило сегодня и региональное управление МВД.

В ближайшие сутки, по прогнозу Воронежского Гидрометеоцентра, неблагоприятные погодные условия сохранятся: синоптики обещают снег и мокрый снег, температура днем не поднимется выше двух градусов выше нуля, ночью — от нуля до минус трех.