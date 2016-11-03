Алтайский край, 3 ноября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. В Новозыряново провели обыски по делу, так называемых, «черных лесорубов». В качестве подозреваемых фигурируют местный глава администрации сельсовета и его сын, а также еще один мужчина.

Газета «Наш город -Заринск» Деревья в Тягунском лесничестве

«Новый виток громкого дела начался 1 ноября: сразу в двух квартирах села Новозыряново и в здании администрации сельсовета прошли обыски. Оперативные мероприятия провели сотрудники следственной части Главного Следственного Управления ГУ МВД РФ по Алтайскому краю совместно с ОБЭП и ПК МО МВД РФ «Заринский». У подозреваемых изъята техника, бензопилы, банковские карты и документы», — пишет газета «Наш город — Заринск».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сцена из известного некрасовского стихотворения весьма созвучна с обстоятельствами уголовного дела, возбужденного алтайскими правоохранителям по факту незаконной рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).

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О скандальной истории в селе Новозыряново (Заринский район) стало известно в январе 2016 года. Напарник главы сельсовета — Анатолия Рубцова — сознался, что под предлогом заготовки дров для односельчан деревья в Тягунском лесничестве буквально «выкашивали». Только 2015 году лесниками обнаружено 5 перерубленных участков. Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила более 3 миллионов рублей.

Сам глава сельсовета сознался только в том, что ему было известно о незаконных действиях сына, который спиленный лес отвозил в Заринск и продавал китайскому предприятию. Но его напарник утверждал, что незаконную рубку леса осуществлял именно глава сельсовета.

«Пилил с корня и рубил всегда Рубцов-старший», — заявил он в в январском интервью. На сделку со следствием напарник лесоруба пошел после возбуждения уголовного дела.