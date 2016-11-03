Фрязино, Московская область, 3 ноября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Московская железная дорога опубликовала официальную причину столкновения фуры с пригородным электропоездом на маршруте Москва — Фрязино Ярославского направления МЖД. К аварии привело нарушение ПДД водителем автомобиля. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Тем временем жители области сообщают о задержках поездов и толпах пассажиров на своих станциях с помощью соцсетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницы maegl1n Весь город опоздал из-за двух нарушителей

По данным МЖД, утром, 3 ноября, на регулируемом железнодорожном переезде водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути на запрещающие звуковые и световые сигналы светофора, врезавшись в пригородный поезд сообщением Москва — Болшево.

Скриншот со страницы vit_ept Ехали мы ехали на электричке. А тут удар...

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет. Тем не менее на участке Болшево — Зеленый Бор приостановлено движение пригородных поездов. В обратном направлении электрички со станции Фрязино выполняют укороченные рейсы.

Пользователи социальных сетей также активно комментируют ситуацию.

«Ехали мы ехали на спутнике с утра, тут бац — удар, резкий тормоз, да такой, что полетели все как будто гравитацию включили. Спустя час открыли двери и разрешили выйти и как предложил доблестный ржд, пешочком и куда хотите, домой ли до Москвы ли — куда угодно. У них чп и их ничего не волнует», — пишет пассажи электрички с ником vit_ept в Instagram.

«Весь город по ходу опоздал на электричку сегодня», — комментирует пользователь с ником maegl1n.