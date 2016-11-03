Казань, 3 ноября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. При пожаре на строящемся нефтехимическом объекте «ТАИФ-НК» в Нижнекамске пострадали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарии.

Wallspaper.ru Огонь

Трое пострадавших с ожогами лица, рук доставлены в ожоговый центр ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» в Набережных Челнах. Специалисты Ожогового центра Республиканской клинической больницы подключены к работе в режиме видеосвязи. Состояние пациентов оценивается как стабильное.

Пострадавший с подозрением на сотрясение головного мозга в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ГАУЗ «Нижнекамская центральная многопрофильная больница».

По данным регионального управления МЧС, пожар, начавшийся в 15:20 мск был полностью потушен к 16:55 мск.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в компрессорной в одном из цехов промзоны Нижнекамска произошел пожар.

Объект «ТАИФ-НК» в настоящее время в эксплуатацию не введен, ведутся пуско-наладочные работы. Группа компаний ТАИФ контролирует основные нефтехимические предприятия на территории Татарии. В частности, «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК.