Омск, 3 ноября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В Омске дом 1960 года постройки по улице 4 Транспортная, 50, в котором проживают около 500 человек, находится в ужасающем состоянии. По словам жильцов, они боятся, что пятиэтажка может обрушиться в любой момент.

maps.google.ru Улица транспортная дом 50. Омск

Трубы в пятиэтажном доме коммунального типа давно прогнили, полы в квартирах поднялись, с потолков на верхних этажах льется вода, кирпич крошится, перекрытия также прогнили, на стенах грибок. Периодически в доме случаются пожары, так как горит проводка.

Одна из жительниц дома рассказала, что никаких работ в нем не проводилось как минимум с 1989 года. При этом с каждой квартиры ежемесячно собирали по 300 рублей, но кроме откачки отходов из подвала ничего не делалось. До 1 мая 2013 года домом предположительно управляло ООО «УК «Сибирский коммунальник», пишет «Омск-Информ».

«Мы никуда не обращались, кроме УК, но никаких бесплатных услуг они не оказывали. А в прошлом году заявили, что раз у нас большие долги на доме, то отказываются от нас. Мы безграмотные — не знаем, куда и к кому обращаться», — цитирует портал жительницу дома.

Жильцы считают, что капитальный ремонт проблему не решит. Они хотят, чтобы их дом признали аварийным и расселили.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, по данному факту проводится проверка. Но о результатах говорить пока рано, они, скорее всего, станут известны на следующей неделе. «Изначально проверку начала проводить прокуратура Октябрьского округа по сведениям МЧС», — уточнили в ведомстве.

В областном главке МЧС, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сотрудники ведомства действительно были в этом доме, однако их визит никак не связан с аварийным состоянием здания: «Проводился рейд с целью напомнить гражданам правила пожарной безопасности».

В Минстрое Омской области ИА REGNUM пояснили, что в настоящее время дом по улице 4 Транспортная, 50, аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке не признан.

Однако на основании заявления собственника или нанимателя помещения специальная межведомственная комиссия может провести оценку жилых помещений жилищного фонда РФ, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда.

Управляющей компанией этого дома является ООО «Сибирский коммунальник», подтвердили в Минстрое, добавив, что дом значится в программе капитального ремонта на 2016 год (вид работ — замена кровли).

Напомним, по состоянию на 5 сентября 2016 года на территории Омска расположено 123 многоквартирных дома, признанных аварийными после 1 января 2012 года.