Рим, 3 ноября, 2016, 09:06 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Италия готова увеличить дефицит государственного бюджета, если возникнет необходимость в дополнительных ресурсах в дополнение к тем, которые уже были выделены для покрытия расходов по восстановлению центральных зон страны, пострадавших от землетрясения. Об этом заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци, выступая на радио Radio 24 во вторник, 2 ноября. «Если возникнет необходимость иметь больше ресурсов с использованием дополнительных областей дефицита, мы вложим больше денег», — сказал премьер, указывая на то, что правительство уже выделило 3 млрд евро в 2017 году и 5−6 млрд в течение 2018 года.

Маневр 2017 года содержит стимулирующий эффект на экономику в сумме 12 миллиардов, — пояснил Ренци. — То есть разница между долговой тенденцией (1,6% от ВВП) и программной (2,3%). Из примерно 0,7 пункта ВВП 0,4 оправданы на основе европейских положений об исключительных событиях, а именно расходов, связанных с землетрясением и миграционным кризисом. Европейская комиссия поставит оценку итальянским реформам в ноябре.

Но в связи с этим Ренци повторил свое мнение относительно угроз ЕС: «Мы находимся на уровне 2,3% от соотношения дефицита и ВВП, Франция находится выше 3% и не уважает даже Маастрихтский договор. Европа, вместо того, чтобы говорить, начала бы уже немного давать Италии, учитывая, что каждый год мы отдаем 20 миллиардов, а получаем 12, и не получаем поддержки со стороны других стран в отношении мигрантов. Они берут наши деньги, а потом еще и морали читают».

Затем премьер-министр гарантировал, что не будет никакого повышения налогов, связанных с землетрясением. А по поводу количественной оценки экономических ресурсов, которые будут необходимы для реконструкции, Ренци сказал: «Я понимаю, что Италия демонстрирует эффективность, но сказать, сколько нам будет необходимо в ближайшие месяцы, сейчас трудно: мы не знаем, например, какие дома являются пригодными для жилья, а какие нужно отстраивать заново».

Согласно источникам Министерства экономики, расходы центральных и местных органов управления для реализации программы национальной безопасности и реконструкции составят 6 миллиардов евро.

Первоначальный анализ спутниковых радиолокационных данных, собранных Национальным институтом геофизики и вулканологии Италии, показал, что землетрясения от 26 и 30 октября деформировали зону общей площадью 600 квадратных километров. В некоторых зонах земля опустилась на 70 сантиметров.

Напомним, что, согласно критериям Маастрихтского договора, подписанного в Нидерландах в 1992 году, дефицит государственного бюджета стран — членов ЕС не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг должен быть менее 60% ВВП.