Рим, 3 ноября, 2016, 09:03 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

От «врага» — России, к границе которой мы готовы отправить наших солдат по приказу НАТО, — обещание помощи со стороны президента Владимира Путина. Все это кажется абсурдной хроникой, но, к сожалению, все это правда. Так итальянская газета Il Giornale прокомментировала новость о том, что правительство России готово оказать помощь пострадавшему от землетрясения населению.

В Брюсселе, в Берлине и во многих других европейских столицах драма регионов Италии, которые пострадали от землетрясения, рассматривается не только с равнодушием, но с саркастическим цинизмом тех, кто считает, что, в конце концов, даже землетрясение — это еще одно оправдание, это еще одна жалоба на боли в животе некоего школьника, который привык пренебрегать задачами, возложенными на него европейскими учителями. Для того чтобы понять это, достаточно вспомнить безразличие, с которым Штеффен Зайберт, представитель правительства Ангела Меркель, предположил, что Берлин не будет тратить даже полслова, чтобы убедить ЕС принять запросы итальянцев на расходы, предназначенные для предотвращения последствий землетрясений. «Все эти вопросы будут решаться на европейском уровне, потому что пакт о стабильности не является обязательством, которое одно государство-член приняло в отношении другого государства, это обязательство перед лицом всех государств — членов ЕС».

И вот один из немногих лидеров звонит Ренци, чтобы выразить свою солидарность и предложить практическую помощь, и это наш «враг» Владимир Путин, — восклицает автор статьи. В телефонном разговоре президент России вновь заявил о своей готовности помочь пострадавшим от землетрясения, в августе Россия уже предложила помощь городам Аматриче и Аркуата. В этих районах итальянские аварийные службы и русские продолжают работать в тесном сотрудничестве. В сентябре, когда прибыла помощь из России, Владимир Путин был в числе первых, кто отправил соболезнования итальянскому народу и пообещал обеспечить необходимую помощь. Сразу же после этого министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков связался с руководителем гражданской обороны Италии Фабрицио Курчио, чтобы договориться о практической помощи Италии. Как предполагает Il Giornale, правительство Ренци опешило и, видимо, не желая обидеть Барака Обаму, друзей в Брюсселе и союзников по НАТО, подождало пять дней, прежде чем принять протянутую руку Москвы.

Российское МЧС привезло в Италию в первые недели сентября четыре комплекса «Струна» с датчиками с высокой пропускной способностью, способными регистрировать колебания здания в любом состоянии. Использование информации, разработанной с помощью комплекса «Струна», помогает определить ущерб, причинённый зданиям, и проверить, в каком состоянии находятся постройки.