Челябинск, 3 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Челябинской области правительство РФ выделило 64,5 млн рублей из общей дополнительной в 2016 году суммы на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ и гепатитов В и С. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

В министерстве отметили, что дополнительное выделение средств произошло по причине изначального, в 2016 году, заниженного объема выделенных средств на борьбу с ВИЧ. Также медработники сообщили, что финансы будут освоены до конца года, и их хватит на первый квартал 2017-го. Для лечения больных ВИЧ Челябинская область в следующем году «живых» денег уже не получит.

«Деньги пока не поступили в Челябинскую область, однако, выделенные суммы уже внесены в план-график и лекарственные средства будут закуплены до конца года с запасом на 1-й квартал следующего года. Нехватка средств в 2016 году вызвана тем, что изначально объем трансферта был уменьшен на 10% от заявки. Мы писали обращения в федеральный Минздрав о том, что средств на закуп лекарств для лечения пациентов с ВИЧ в соответствии с необходимыми схемами не хватает. Теперь наши просьбы удовлетворены. В 2017 году «живых» денег на лекарства для ВИЧ-инфицированных выделяться не будет. Минздрав РФ организует централизованный закуп препаратов, которые будут распределяться в соответствии с заявками регионов. Мы уже составили заявку на необходимый объем лекарств, в ноябре будем защищать ее на федеральном уровне», — сообщила начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни Минздрава Челябинской области Ольга Яворская.

Отметим, в Челябинской области выявлено более 42 тыс. человек — носителей ВИЧ. Наиболее охваченная этим заболеванием категория граждан находится в самом активном возрасте — от 31 до 40 лет.

Специалисты с тревогой отмечают, смертельно опасный вирус теперь уже не является уделом лишь неблагополучных слоев населения, а проник и в среду обычных людей, особенно молодежи.

Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями сообщает, что охват антиретровирусной терапией людей с ВИЧ-статусом, непрерывно находящихся на диспансерном наблюдении, составляет 42%.

Между тем своевременная диагностика, обращение за медицинской помощью и адекватная терапия дают возможность людям с положительным ВИЧ-статусом жить практически полноценной жизнью.