Москва, 3 ноября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. То, чего долгое время все ждали, случилось. Объем коммерческих запасов в подземных хранилищах США начал резко расти, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. 1 ноября Американский институт нефти (API) показал увеличение показателя максимальными за последние восемь месяцев темпами. 2 ноября Минэнерго США подтвердило прирост запасов на 14,42 млн баррелей, отметив максимум за всю 34-летнюю историю существования подобной статистики. К тому же объемы добычи в США растут уже третью неделю подряд.

ptra Нефть

«В итоге неудивительно, что Brent обновила месячный минимум и добралась до отметки 46,50 долл./баррель. Впрочем, 3 ноября надо быть осторожным: актив слишком резко падал на протяжении четырех дней, и даже технически не исключена коррекция. Не говоря уже о вероятности вербальных интервенций со стороны нефтедобытчиков — слишком уж долго они молчали. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 47,80 и далее 48,50», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 3 ноября, цены на нефть выросли на фоне слабого доллара, удалившись от пятинедельного минимума, на фоне ослабления американского доллара. Утром нефть марки Brent торговалась с приростом в 55 центов или 1,2% — по $47,41 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 50 центов или на 1,1% — до $45,84 за баррель.