Хабаровск, 3 ноября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. За минувшие полторы недели в Хабаровском крае зафиксировано 44 новых лесных пожаров. Угроза возникновения масштабных возгораний крае возрастает. При этом власти китайской провинции Хэйлунцзян опровергли причастность своих крестьян к задымлению южных районов региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Fizportal.ru Дым. Огонь

Правительство Хабаровского края намерено взять под усиленный контроль территории лесов вблизи городов и поселков региона в предстоящие праздничные дни. Распоряжение о максимальном усилении контроля в праздники получили руководители служб пожарной охраны, муниципалитеты.

По данным краевой комиссии по ликвидации ЧС, за минувшие полторы недели в крае зафиксировано 44 новых очага. Жители южных районов Хабаровского края, а также краевой столицы испытывали удушье от сильного задымления.

По данным региональных властей, дым пришел со стороны китайской провинции Хэйлунцзян, где крестьяне начали сельхозпалы. В адрес департамента охраны природных Хэйлунцзян было направлено требование о ликвидации источников дыма.

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Однако власти Хэйлунцзян опровергли причастность своих крестьян к задымлению у соседей.

Англоязычное китайское издание Global Times привело слова чиновника правительства провинции Хэйлунцзян Сю Гохуэя: «Крестьяне в провинции Хэйлунцзян еще не приступали к уборке зерна, не говоря уж о пале сухой травы».

Власти провинции также обнародовали план действий по запрету поджога сухой травы, поручив ответственным службам не допускать поджогов вблизи деревень, дорог и аэропортов.

По данным министерства по охране окружающей среды КНР, в период с 16 по 23 октября количество очагов возгораний сухой травы в Хэйлунцзян сократилось до 33. В прошлом году их насчитывалось 277.

«Тушение пожаров в регионе осложняется погодными условиями. Большинство природных водоемов уже покрыты льдом, что не позволяет использовать их для тушения. Трава стоит сухая, осадков не ожидается, ветер способен перекидывать пламя на огромные расстояния», — сообщил заместитель губернатора края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

По данным синоптиков, весь ноябрь в регионе ожидается сухим, снег если и выпадет в отдельных районах, то незначительный.

Особое внимание Анатолий Литвинчук потребовал уделить отдаленным населенным пунктам, особенно тем, что расположены в тайге: доехать туда невозможно, приходится вылетать вертолетом, там нужна предельная внимательность, при первых же сигналах — реагировать немедленно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае постоянно проводится спутниковый мониторинг лесного фонда. Самый пожароопасный период традиционно приходится на август-ноябрь. Причиной большинства пожаров является человеческий фактор — непотушенные костры, небрежное обращение с техникой.