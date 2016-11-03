Хайкоу, Китай, 3 ноября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Комиссия по науке, технологии и промышленности для национальной обороны КНР опубликовала заявление, согласно которому сегодня, 3 ноября, состоится запуск самой большой и мощной ракеты в истории страны. Запуск Long March-5 состоится с космодрома Вэньчуань, расположенного на острове Хайнань.

Spaceflight101.com Long March-5

Ракета была доставлена на космодром в разобранном виде еще в сентябре. После окончательной сборки Long March-5 была установлена на стартовом столе 28 октября. Утром 3 ноября завершились последние испытания, продемонстрировавшие полную готовность ракеты-носителя к запуску, пишет «Жэньминь жибао».

Long March-5 объединяет самые последние космические технологии КНР, в частности ракета работает на нетоксичном экологически чистом топливе, в ней установлена новейшая высокостабильная система управления.

Long March-5 является самой большой китайской ракетой-носителем: ее диаметр составляет 5 метров, против 3,35 метра у ближайшего конкурента — Long March-7.

«Использование жидкого водорода и кислорода в качестве ракетного топлива является огромным прорывом для китайской космической промышленности. Если запуск пройдет успешно, Китай вступит в эру экологически чистых ракет», — заявил журналистам научный сотрудник исследовательского центра при China Aerospace Science and Technology Corporation — госкорпорации, занимающейся разработкой и созданием ракет проекта Long March.

Новейшая Long March-5 способна вывести на орбиту около 25 тонн полезного груза, что почти в два раза больше, чем все ее предшественники. В ближайшем будущем КНР планирует создать ракеты-носители, способные вывести на орбиту до 50 тонн полезного груза.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай активно развивает национальную космическую промышленность. 3 ноября официальный представитель китайской государственной авиакосмической корпорации China Aerospace Science and Industry Corp. Лю Сяогэ, выступая на полях международного авиашоу в Чжухае, сообщил журналистам дату первого запуска новой твердотопливной ракеты Kuaizhou-11.