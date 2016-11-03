Красногорск, 3 ноября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Снежная и холодная осень «подпортила планы» подмосковных аграриев по уборке урожая зерна. Не все сельхозпроизводители смогли выйти в поле, и часть урожая погибла. Тем не менее в регионе удалось собрать 380 тысяч тонн зерна, сообщает «Радио 1» со ссылкой на и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По словам Разина, прошлый год был рекордным по урожайности и сбору зерна — Подмосковью удалось собрать 420 тонн зерна. В 2016 году аграрии были готовы «побить» прошлогодние показатели, но в ситуацию вмешалась погода.

«Нам в этом году подпортила планы погода. В самый разгар уборочной кампании у нас было серьёзное превышение по выпадению осадков. Многие сельхозпроизводители не смогли выйти в поле, и часть урожая погибла. Прошлый год был рекордным по урожайности и валовому сбору зерна, и в этом году были все предпосылки, чтобы увеличить прошлогодние показатели. Но из-за непогоды мы собрали 380 тысяч тонн при прошлогоднем показателе 420 тонн. Однако это совпало с уточнёнными планами. К тому же хочу отметить, что 380 тысяч тонн — на 88 больше, чем среднегодовой показатель за три предыдущих года», — пояснил Разин.

И.о министра также отметил, что несмотря на неудачу с зерновыми, Подмосковье является стабильным лидером по производству картофеля и овощей в Центральном федеральном округе и в целом по стране. Область опережает соседние регионы и по надою молока.

«Амбициозная задача, которую поставил нам губернатор — это миллион тонн в год молока, произведённого на территории Московской области. Сегодня мы производим 640 тысяч тонн», — заключил Разин.

Напомним, ранее вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов заявил, что целью региона станет достижение объема в 1 миллион тонн молока в год к 2020 году при ежегодном производстве 640 тысяч тонн. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле, когда область только готовилась к посевной, власти Подмосковья заявляли о планах производить 500 тысяч тонн зерна в к 2018 году. Тем не менее к концу августа аграрии Подмосковья намолотили 260 тысяч тонн зерновых культур с 87 тысяч гектаров.