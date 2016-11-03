Москва, 3 ноября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Пара USD/RUB, наконец, вырвалась из месячного диапазона 61,80—63,50 с пробоем верхней границы, правда, до отметки 64,00 пока не дошла. Скорее всего, путь наверх будет непрост и проходить будет в несколько этапов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«После резкого роста в течение трех дней сегодня, 3 ноября, может принести коррекционный откат, особенно, если нефть чуть подрастет. Однако стоит учесть, что рынок уже полностью отыграет заседание FOMC и будет настраиваться на публикацию данных по занятости по платежным ведомостям США», — пояснила Афанасьева.

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«На текущий момент предварительные данные рисуют противоречивую картину: в частном секторе число рабочих мест приросло меньше прогнозов, а вот в обрабатывающей промышленности показатель превысил ожидания. 3 ноября стоит обратить внимание на динамику компонента занятости в сфере услуг. Падение показателя может вернуть пару к 63,50», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 3 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 21,41 копейки и составил 63,42 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 86,92 копейки — до 70,23 рубля. Стоимость нефти марки Brent составляет $47,41 за баррель