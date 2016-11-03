Москва, 3 ноября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Рыночный оптимизм минувшей торговой сессии был ложным. Уже в среду инвесторы начали продавать вслед за ухудшением настроений на мировых площадках. Для индекса ММВБ пока не происходит ничего критичного: индикатор стоит в диапазоне 1960−2008 пунктов, и до пробоя нижней границы коридора говорить о полноценном развороте тренда рано.

Нефтяная скважина

За четыре торговые сессии нефть растеряла все преимущество октября. Баррель сорта Brent к вечеру среды стоит $46,70 и падает почти на 3%. Этот запоздалый возврат к реальности проходит в данном случае очень резко, хотя и раньше было видно, что «быкам» больше некуда двигаться. От ОПЕК нет никакой конкретики, запасы нефти в США увеличиваются, мировая добыча энергоносителей расширяется. Ближайшая поддержка по Brent стоит на $46,50. Создается впечатление, что растущий канал-2016 сломлен, и самое интересное только начинается.

Рубль в середине недели отступил к пятинедельным минимумам в паре с долларом США. Американская валюта успешно пробила 63,50 рубля и торгуется выше. Теперь важно, чтобы пара доллар/рубль закрепилась выше этого значения. Тогда цель покупателей сместится на 65,0 рубля, и при условии сохранения текущего внешнего фона таргет будет взят очень быстро. Предполагаемый торговый диапазон по доллару на четверг составляет 63,15−64,35 рубля.