Москва, 3 ноября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 2 ноября скончался народный артист СССР клоун Олег Попов. В июле ему бы исполнилось 87 лет.

(сс)Hans Niepoetter Олег Константиночив Попов. 2009

Олег Константинович Попов родился 31 июля 1930 года в деревне Вырубово (Кунцевский район, Московская область). Позже семья Попова переехала в Москву.

Во время войны в 1943 году Олег Попов начал работать учеником слесаря на полиграфическом комбинате «Правда».

Цирковая карьера началась со знакомства в 1944 году со студентами циркового училища — с артистами Олег встречался на репетициях кружка акробатики Дворца спорта «Крылья Советов». В том же году он поступил в Государственное училище циркового искусства и в 1950 году окончил его по специальности «эксцентрик на проволоке». Первый его эквилибристический номер — «Эксцентрик на свободной проволоке» — был создан под руководством режиссёра-педагога С. Морозова.

Мария Баарс. Олег Попов. 1944

В качестве клоуна Олег Попов впервые появился на арене в 1951 году. Это произошло в Саратовском цирке. Затем он выступал как клоун в Молодёжном цирковом коллективе (руководил клоун Карандаш).

Напомним, Попов создал образ «Солнечного клоуна». Характерными чертами его костюма были широкие полосатые штаны, знаменитая клетчатая кепка, копна соломенных волос. Он не просто смешил публику, но также вводил в свои номера элементы эквилибристики, акробатики, жонглирования, пародирования цирковых номеров. Лучшими репризами Попова считаются «Повар», «Свисток», «Луч».

Мировую славу Попову принесли гастроли в странах Западной Европы. В Германию переехал в 1991 году, где жил и работал в коммуне Эглофштайне (Бавария) под сценическим псевдонимом «Счастливый Ганс».

Россию посетил в 2015 году — впервые после отъезда. В 2016 году собирался провести 60 выступлений в Санкт-Петербурге.