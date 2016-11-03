Москва, 3 ноября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 ноября завершились снижением. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,75%, до 47,06. За десять дней нефтяные котировки снизились на 10,4%. Цена резко снизилась на вечерней сессии после публикации еженедельных данных от Минэнерго США. В течение минуты она рухнула на 2,3%, до $46,54.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По последним данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, выросли на 14,4 млн баррелей, до 482,6 млн баррелей, добыча нефти — на 18 тыс., до 8,522 млн б/с. Запасы бензина снизились на 2,207 млн баррелей (прогноз был — 1,124 млн баррелей), дистиллятов — на 1,828 млн баррелей (прогноз был — 1,896 млн баррелей)

В Азии баррель Brent стоит $47,39 (+0,7%). Цена отскочила от $46,45. После заседания FOMC и выхода всех отчетов по запасам нефти, сейчас все внимание направлено на отчет по американскому рынку труда (4 ноября) и президентские выборы в США. Если на торгах в Европе цена сможет восстановиться до $47,80, тогда в рамках восходящей коррекции ожидаем роста котировок до $48,50. Если нет, то спускаемся к $45,80.